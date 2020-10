Weekend di controlli tra strade e locali: denunce, multe e segnalazioni

Controlli in serie seguiti da denunce, segnalazioni e multe, nel weekend appena trascorso, da parte dei carabinieri della Compagnia di Formia, in collaborazione con personale del Nas di Latina.

Gli operanti hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione un 56enne e un 42enne della provincia di Napoli, sorpresi a bordo di un’autovettura con prodotti alimentari dal valore di mille euro, di cui non hanno fornito indicazioni circa la provenienza. Ad entrambi è stato contestualmente notificato un foglio di via obbligatorio, con il 56enne che è stato inoltre denunciato poiché sorpreso alla guida con la patente sospesa, con recidiva.

E’ stato poi deferito per il reato di evasione un 48enne del posto, sorpreso in un altro comune nonostante dovesse essere ristretto ai domiciliari a Formia.

Su un altro fronte, un 43enne e un 22enne di Gaeta sono stati segnalati alla Prefettura di Latina perché trovati in possesso di 0,3 grammi di cocaina.

I carabinieri hanno anche contestato diverse sanzioni amministrative ai titolari di alcuni esercizi commerciali: un locale di Formia in cui è stata riscontrata la mancanza del distanziamento tra tavoli; un secondo locale di Formia, che diffondeva musica tramite un impianto stereo pur in assenza della prevista autorizzazione comunale; un locale situato a Scauri di Minturno, che non aveva aggiornato il manuale di autocontrollo igienico-sanitario.

Nel medesimo contesto operativo, sono stati inoltre controllati 21 autoveicoli e 19 soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari, elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada, ed eseguite 4 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.