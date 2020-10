Nella giornata di lunedì, i carabinieri della Stazione di Maenza hanno deferivano in stato di libertà per i reati di “guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” un 29enne del posto.

Nello scorso mese di settembre, l’uomo si era posto alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di alcol e droga – come accertato presso una struttura sanitaria – rimanendo coinvolto in un sinistro stradale con feriti.