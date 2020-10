Estensione fiscalità di vantaggio alla provincia di Latina: apertura del ministro

“Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, sollecitato a tal riguardo dal deputato del PD Claudio Mancini, ha dichiarato nel corso dell’audizione sulla nota di aggiornamento al Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, che il governo non mancherà di approfondire il tema dei confini della fiscalità di vantaggio, con la possibile estensione della decontribuzione alle province di Latina, Frosinone e Rieti“. Lo dichiara Salvatore La Penna, consigliere regionale pontino del Partito Democratico.

“Concordiamo con l’onorevole Mancini sulla opportunità della estensione della fiscalità di vantaggio per il Sud ad altre aree in difficoltà, all’interno dei confini della vecchia Cassa del Mezzogiorno, utilizzando il criterio degli indicatori economici provinciali e non solo di quelli regionali. È necessario fare riferimento a parametri socioeconomici che tengano conto della particolare situazione dell’area del Lazio meridionale. Confidiamo nella sensibilità e nell’attenzione più volte dimostrate dal ministro Gualtieri per un esito positivo ed utile alla tenuta e allo sviluppo del nostro sistema socioeconomico e produttivo”.