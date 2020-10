Sicurezza di ponti e viadotti, un passo avanti per la messa in sicurezza

“Un altro passo per dotare finalmente la provincia di Latina e in particolare il sud pontino di infrastrutture adeguate è stato compiuto. Oggi alla Camera, in sede di votazione per la conversione del Decreto Agosto, è stato accettato il mio ordine del giorno che impegna il Governo a valutare, con un successivo provvedimento legislativo, l’opportunità di inserire le risorse necessarie a consentire ai Comuni di mettere in sicurezza ponti e viadotti.

Troppi quelli ammalorati, soprattutto nel basso Lazio, collocati lungo direttrici nazionali e intasati sia dal traffico turistico che da quello dei mezzi pesanti, con enti locali che sono privi di fondi persino per compiere uno studio preliminare. Un provvedimento previsto in particolare per quelle aree, come quelle della provincia di Latina, dove vi è anche una carenza cronica di infrastrutture, che frena terribilmente la stessa economia, e che sono però allo stesso tempo rilevanti dal punto di vista turistico. Il territorio pontino deve avere dei collegamenti adeguati e su tale fronte non mollo di un centimetro”. A dichiararlo Raffaele Trano, membro della Commissione finanze alla Camera.