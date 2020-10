NOTIZIA FLASH- Una rapina è stata messa a segno poco dopo le 19 in via Don Luigi Sturzo all’interno di una sala scommesse. Stando ad una prima ricostruzione due banditi armati rispettivamente di pistola e di un coltello hanno minacciato il personale per poi farsi consegnare l’incasso e fuggire. Sul posto è intervenuta la Polizia, rilievi in corso.