Contributi in arrivo per la biblioteca comunale di Castelforte

Il Sindaco Giancarlo Cardillo annuncia che il Comune di Castelforte ha ricevuto un contributo di euro 7000 destinato alla Biblioteca Comunale. Il contributo richiesto il 1 luglio scorso servirà all’incremento del patrimonio librario con particolare attenzione all’acquisto di guide turistiche, novità letterarie, testi universitari, incremento fondo locale, sezione specialistica per ragazzi e progetto Nati per leggere. In parte sarà impiegato per la conservazione e il restauro di testi antichi del 1700 e 1800 donati dallo storico Duilio Ruggiero.

Si provvederà anche al miglioramento delle tecnologie utili a fornire adeguati servizi in modalità telematica o digitale. “Sono molto orgoglioso -dice il Sindaco Cardillo- che la Regione Lazio abbia valutato positivamente il nostro progetto e che lo abbia voluto finanziare. L’attenzione alla cultura -prosegue il primo cittadino- è da sempre una priorità di questa Amministrazione in quanto riteniamo fondamentale la conoscenza e la cultura per la formazione delle nuove generazioni ma anche per la crescita della libertà e della democrazia”.

La Biblioteca Comunale di Castelforte continua, quindi, a porsi come importante e significativo punto di riferimento del territorio dove svolge un qualificato servizio per il sostegno, la crescita e lo sviluppo della conoscenza e della cultura. “Fare cultura -interviene l’assessore Paola Iotti- ci consente di evitare l’oblio e offrire segni

di futuro e di speranza a quanti sanno e desiderano costruire il domani senza dimenticare il passato. La cultura ci permette, quindi di scrivere pagine nuove”. Questo ulteriore finanziamento sostiene questo progetto e lascia intravedere nuovi e futuri ulteriori obiettivi.