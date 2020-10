Bonus affitti, Left Formia interviene sulla situazione in città

“Noi di LEFT Formia siamo già intervenuti rispetto al bonus affitti evidenziando come la via della sburocratizzazione voluta dalla Regione Lazio fosse stata, invece, posta in secondo piano dall’amministrazione comunale di Formia che, invece, ha dato più rilievo alla documentazione da presentare. Abbiamo evidenziato come i criteri di ammissione fossero troppo più stringenti rispetto a quelli stabiliti dalla Regione Lazio.

Dal nostro intervento sono passati quasi sei mesi e due graduatorie, ma i soldi sembrano non essere ancora arrivati alle famiglie. Ne abbiamo interpellate alcune e ci hanno detto di non aver neanche ricevuto alcuna comunicazione da parte del comune. Cade persino l’alibi della Regione Lazio che abbiamo interpellato e che ci ha celermente risposto che il Comune di Formia ha ricevuto i soldi in due tranches: una a fine maggio ed una a fine luglio. Sindaca Villa, allora la domanda sorge spontanea: dove sono i soldi del bonus affitti?”