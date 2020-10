Sezze, i controlli della Polizia di sabato sera

Nella serata di ieri, gli uomini della Squadra Volante della Questura di Latina hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio in Sezze, in particolare nel centro cittadino, ove, nelle ultime settimane, erano state ripetute le segnalazioni di gruppi di giovani centauri che, anche durante le ore notturne, incuranti delle norme del codice della strada e dei regolamenti sindacali, scorrazzavano a bordo di scooter e motociclette generando nella cittadinanza preoccupazione e disagio.

Per tale motivo, anche per restituire serenità ai cittadini di Sezze, nella serata di sabato 10 ottobre è stato effettuato un apposito servizio fino a notte inoltrata: i poliziotti hanno proceduto a numerosi controlli, in particolare nel Piazzale antistante il c.d. “Anfiteatro” controllando più di cento persone, elevando numerosi verbali di contravvenzione al codice della strada ed eseguendo il sequestro amministrativo di nr. 2 motocicli.