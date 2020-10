Foto archivio

Nella serata del 9 ottobre 2020, in Latina, i militari della Sezione Radiomobile del Nor dei Carabinieri di Latina, deferivano all’Autorità giudiziaria tre giovani donne, sorprese ad asportare da un noto supermercato della città, generali alimentati vari per la somma di euro 100 circa.