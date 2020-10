VIDEO – Covid, l’ultimo deceduto è un anziano. L’intervento del sindaco di Itri

L‘ultimo decesso in provincia di Latina riconducibile al Covid-19, il 40esimo dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è avvenuto presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A venire a mancare, un anziano di Itri di 86 anni con un “pregresso stato morboso”, ricoverato presso il nosocomio del capoluogo da giorni.

A renderlo noto, il sindaco Antonio Fargiorgio. Il quale, in un intervento video per h24notizie, nel rendere noti gli ultimi aggiornamenti relativi all’incedere del virus in paese, è tornato anche a porre l’accento sulla necessità di rispetto delle regole. Tanto per la tutela della salute del singolo cittadino, quanto per quella della collettività.

DI SEGUITO, IL VIDEO