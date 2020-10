Pallamano serie A, trasferta in Lombardia per l’HC Fondi

“Prima trasferta in terra lombarda per l’HC Banca Popolare di Fondi che, in vista della 7a giornata del campionato Serie A Beretta, è attesa dal Salumificio Riva Molteno.

La compagine lombarda, nonostante è una delle neopromosse nella massima serie, ha l’ambizione di arrivare in alto, ha come punti di forza la velocità e le rotazioni, oltre alla qualità media dei singoli. La rosa a disposizione di Alfredo Rodriguez Alvarez è composta dai ragazzi vittoriosi delle Scudetto U20 del 2017 e, dalla scorsa stagione, l’ala italo-argentina Esteban Alonso e una vecchia conoscenza rossoblu, il pivot Andrea Dall’Aglio, che ha lasciato un ottimo ricordo a Fondi. Per il Campionato Serie A Beretta, la dirigenza moltenese ha aggiunto altri importanti tasselli alla già valida rosa a disposizione del tecnico asturiano: il terzino serbo di 202 cm Vujnic; il forte ed esperto centrale proveniente dalla Junior Fasano, Knezevic; Sperti, tra le migliori ali destre italiane proveniente dal Conversano, dove è stato il maggior artefice del primo posto della squadra pugliese dello scorso anno; il terzino destro Soldi, tornato in Italia dopo un anno nel campionato francese; a difendere i pali lombardi uno tra i migliori portieri italiani, l’ex Gaeta SC Randes.

La gara di sabato è fondamentale per i moltenesi che, ancora a zero punti in classifica, non possono permettersi altri passi falsi, soprattutto in casa contro una diretta concorrente, altrimenti si potrebbe far dura non solo per arrivare in alto in classifica ma anche e soprattutto per la salvezza. Tuttavia, le sconfitte del team lombardo sono arrivate contro squadre importanti, ma una squadra con nomi e numeri come i ragazzi di Alvarez Rodriguez può puntare alle parti alte della classifica.

L’HC Banca Popolare di Fondi arriva alla trasferta del Palasport San Giorgio Molteno con tanta fiducia e un’autostima che sta crescendo partita dopo partita, nonostante la sconfitta analizzata nei particolari lascia l’amaro in bocca per il risultato ma consapevolezza di giocarsela alla pari anche con le big. Alla vigilia del match abbiamo ascoltato il tecnico rossoblu, Giacinto De Santis: “Siamo particolarmente arrabbiati per la partita di mercoledì, abbiamo giocato punto a punto contro una grande squadra come il Siena perdendo per episodi e dettagli su cui dobbiamo crescere, ma con la consapevolezza di fare bene con qualsiasi avversario. I ragazzi stanno lavorando bene, il gruppo c’è e la squadra, pian piano, sta venendo fuori. Andiamo a Molteno consci di poterci giocare una partita di grande importanza anche se siamo solo alle settima giornata in un campionato lungo e difficile. Ad inizio stagione non pensavo che questa potesse essere una partita così importante per la salvezza, un po’ più importante e fondamentale per loro, ma in un campionato dove ogni partita può finire con qualsiasi risultato tutto può succedere. Il nostro obiettivo sarà quello di ripetere e migliorare le ultime due prestazioni e portare a casa punti preziosi per la salvezza. I ragazzi ci credono, stiamo bene e sanno che è importante salire di un altro gradino il nostro percorso fatto di partita in partita”.

Il match di oggi, sabato 10 ottobre, tra Salumificio Riva Molteno ed HC Banca Popolare di Fondi, avrà inizio alle ore 17.00 e sarà diretto dalla coppia arbitrale formata dai signori Zancanella e Testa, oltre ad andare in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports”.