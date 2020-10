La Benacquista Basket esordisce domani in Supercoppa contro Scafati

È trascorso poco più di un mese dal raduno e per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è tempo di scendere sul parquet per disputare la prima partita ufficiale della stagione 2020/21 in occasione della Supercoppa Centenario Serie A2. Come accaduto anche nella precedente edizione della manifestazione, i nerazzurri esordiranno affrontando la Givova Scafati. La palla a due è fissata per domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al PalaBianchini di Latina, ma il match, come da disposizioni anti Covid, sarà rigorosamente disputato a porte chiuse, senza la presenza del pubblico e con l’accesso riservato esclusivamente alle squadre e relativi staff, oltre agli addetti ai lavori e ai rappresentanti della stampa.

La Benacquista scenderà in campo senza l’ausilio di Luca Bisconti, ancora in fase di ripresa dal problema muscolare e che, dopo il periodo di fermo, nel corso di questa settimana ha fatto allenamento differenziato insieme al preparatore fisico Marco Ranalli. Nel roster dei gialloblu campani ci sono due volti noti nell’ambiente pontino: Bernardo Musso, che ha vestito la maglia della Benacquista nella scorsa stagione e Valerio Cucci, che ha giocato a Latina nella stagione 2018/19.

La gara di domenica, così come tutte le partite dell’intera stagione di Serie A2, sarà trasmesse in diretta streaming sul canale LNP-Pass (servizio in abbonamento, per info e costi visitare il sito ufficiale di https://lnppass.legapallacanestro.com/)

l team del Presidente Commendator Lucio Benacquista è stato inserito nel GIRONE ARANCIONE dell’evento e, dopo aver ricevuto la temibile Scafati al PalaBianchini, disputerà le ulteriori due gare della fase di qualificazione in trasferta: domenica 18 in casa della neo promossa Cestistica San Severo e sabato 24 al PalaBarbuto dove sfiderà la corazzata Napoli Basket: «Le partite di Supercoppa rappresentano dei buoni test per vedere a che punto siamo arrivati, dove dobbiamo migliorare, in cosa siamo già migliorati – conferma il capitano nerazzurro Davide Raucci – Incontreremo due squadre molto, molto forti (Napoli e Scafati, ndr) che hanno dei roster di altissimo livello, che potrebbero giocare senza dubbio anche in A1. Trovarci di fronte ai primi della classe, sarà utile per metterci alla prova e verificare il nostro grado di preparazione e valutare cosa migliorare per arrivare a quei livelli».

Le sfide di Supercoppa saranno una sorta di anticipo di campionato, anche se le squadre non hanno ancora completato la fase di preparazione e gli incontri saranno decisamente importanti per testare il lavoro svolto in palestra, come lo sono stati gli scrimmage disputati durante le scorse settimane: «Le tre gare di Supercoppa, per noi sono tre partite ufficiali prima dell’inizio del Campionato in cui affronteremo due squadre molto forti, quindi non abbiamo ambizione dal punto di vista del risultato, ma il nostro obiettivo sarà quello di crescere e migliorare» queste le parole del capo allenatore della Benacquista, Franco Gramenzi alla vigilia dell’incontro con la Givova, una delle formazioni più forti del Campionato.

Di seguito il calendario dei nerazzurri per la fase di qualificazione:

GIRONE ARANCIONE

Domenica 11 ottobre 2020

PalaBianchini – ore 18:00

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Givova Scafati

Domenica 18 ottobre 2020

Pala Falcone e Borsellino – ore 18:00

Cestistica San Severo vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Sabato 24 ottobre 2020

PalaBarbuto – ore 20:30

Napoli Basket vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Ricordiamo di seguito anche la formula della manifestazione.

FORMULA SUPERCOPPA CENTENARIO 2020 – SERIE A2

FASE DI QUALIFICAZIONE – 11/18/25 OTTOBRE

Formula – Partecipano alla Supercoppa Centenario 2020 di Serie A2, giunta alla quinta edizione ed organizzata da LNP in collaborazione con il Settore Agonistico FIP, le 27 squadre ammesse a partecipare al campionato. Suddivise in 7 gironi (sei da 4 e uno da 3), le squadre disputano 3 incontri di sola andata (2 partite per il girone Bianco a 3 squadre). Le 7 squadre vincenti i gironi, oltre alla Società organizzatrice qualora non qualificata, oppure la migliore seconda, accedono alla Final Eight.

Le 7 prime classificate sono individuate con i seguenti criteri:

– Punti in classifica;

– Quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio girone;

– Quoziente canestri generale del proprio girone;

– Sorteggio

La migliore seconda classificata è individuata con i seguenti criteri:

– Quoziente canestri con la squadra prima classificata del proprio girone;

– Quoziente canestri generale del proprio girone depurato dei risultati della quarta classificata;

– Sorteggio.

Date di svolgimento – Domenica 11, domenica 18, domenica 25 ottobre

FINAL EIGHT – 6-7-8 NOVEMBRE

Formula – Le 8 squadre qualificate accedono alla Final Eight, strutturata sui tre giorni con gare di quarti di finale, semifinale e finale.

Date di svolgimento – Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre

Gli accoppiamenti dei quarti

Vincente girone Verde – vincente girone Giallo

Vincente girone Rosso – vincente girone Bianco

Vincente girone Blu – vincente girone Arancione

Vincente girone Azzurro – migliore seconda

L’ALBO D’ORO

2016 – Kontatto Fortitudo Bologna (Bologna, Unipol Arena)

2017 – Alma Pallacanestro Trieste (Trieste, Allianz Dome)

2018 – Lavoropiù Fortitudo Bologna (Bologna, PalaDozza)

2019 – Bertram Tortona (Milano, PalaLido-Allianz Cloud)