Covid in provincia di Latina: altri 29 casi positivi

Rispetto alla giornata di giovedì, come reso noto dall’Asl, in provincia di Latina si registrano 29 nuovi casi di positività al Covid-19, distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cori(1), di Formia (2), di Gaeta (6), di Latina (6), di Pontinia (1) e di Terracina (7). Non si registrano nuovi decessi.

Ricapitolando i numeri provinciali complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria: Casi 1558; Prevalenza 27,08; Guariti 680; Deceduti 39; Positivi 839, di cui 740 a domicilio.

Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

Aprilia: attivo dal giorno 8 ottobre dalle ore 9 alle ore 14 dal lunedì al sabato c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina.

Priverno: attivo dal giorno 8 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato c/o la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie.

L’accesso al “drive in” è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima. Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei seguenti cittadini che potranno presentarsi senza prenotazione:

– Cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento;

– Cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code di seguito riportato, seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf

Legenda: Casi misura il numero di casi positivi riscontrati, tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni della Provincia di Latina, dall’inizio dell’emergenza; Prevalenza misura il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti; Guariti evidenzia il numero di cittadini, originariamente positivi, che sono risultati negativi per due tamponi consecutivi e clinicamente guariti; Deceduti misura il numero di decessi di cittadini residenti in Provincia indipendentemente dalla struttura di cura; Positivi rileva il numero dei pazienti che, allo stato, risultano ancora positivi e in carico al sistema sanitario; di cui a domicilio misura quanti dei pazienti attualmente positivi risulta essere in cura presso il proprio domicilio.