Il Comune di Cisterna di Latina avvisa i candidati ammessi ai concorsi per 5 posti di “Istruttore amministrativo cat. C1” a tempo indeterminato e pieno, e per 2 posti di “Istruttore contabile cat. C1” a tempo indeterminato e pieno, che la prova preselettiva convocata per il 12 ottobre 2020 è rinviata a data da destinarsi nel rispetto delle ultime prescrizioni sulle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.