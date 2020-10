Un’auto a fuoco nel pieno centro urbano di Formia. Un incendio verificatosi intorno alle 23 di mercoledì all’altezza di piazza Mattej, lungo via Rubino, per cause in corso di accertamento. Ad andare a fuoco una Smart, distrutta nell’arco di poco.

Sul posto, scattato l’allarme, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno circoscritto le fiamme evitando danni tutt’intorno, e i carabinieri della Stazione locale.

VIDEO

FOTO