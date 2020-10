Una panchina rosa all’ingresso del Comune un segnale per la prevenzione

Ottobre rosa è mese della prevenzione e il Comune di Itri ha deciso di dare un segnale per lanciare un messaggio anche nei mesi a seguire. “I simboli, si sa, hanno il loro valore, sono in grado di trasmettere concetti e significati per esternare i quali sarebbero altrimenti necessari giri e giri di parole. Nel nostro Comune sono apparsi, a partire dalla fine dell’estate, in rapida successione, una panchina gialla ed una panchina rossa, la prima sistemata nei giardini comunali nei pressi del campo di calcetto, l’altra nei pressi della Fontana Murat. Un invito alla riflessione su due tematiche scottanti e sempre attuali, il bullismo (anche nella variante del cyberbullismo) e la violenza sulle donne.

Proseguendo in questo percorso, sabato 10 ottobre alle 11,30, l’Amministrazione Comunale sostituirà la panchina esistente a lato della scala di ingresso del Palazzo Municipale, installando in suo luogo una panchina rosa. Un segno per mantenere alta l’attenzione dell’intera cittadina nella prevenzione e nella lotta del tumore al seno, un gesto per ricordare e sostenere, proprio durante il cosiddetto “Ottobre rosa”, la battaglia di quante combattono quotidianamente con e contro la malattia. L’installazione della panchina avverrà nel rispetto delle regole anti-Covid, evitando assembramenti”