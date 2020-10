Piccoli comuni si raccontano, 3 appuntamenti in provincia

Grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Piccoli comuni incontrano la cultura, progetto della Regione Lazio realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea, presenta il concerto RACCONTO DI UN QUARTETTO D’ARCHI, TRA CONTRASTO E ARMONIA in due date a Castelforte il 9 ottobre ore 21 nella Chiesa dell’Annunziata.

Il Quartetto, formato da Buse Korkmaz (Violino I), Benedetto Oliva (Violino II), Giovanni Mancini (Viola), Giulia Deda (Violoncello), nasce nel Conservatorio di Santa Cecilia nel 2018 sotto la guida del M° Michelangelo Galeati (Musica d’insieme per strumenti ad arco) e sono seguiti anche da altri Maestri, tra i quali Luca Sanzò, Maurizio Massarelli, Marco Domini, Orazio Vicari. Hanno debuttato nel settembre del 2019 aprendo una serie di concerti finanziati dalla Fondazione Varrone a Rieti come rappresentanza del Conservatorio di Santa Cecilia, ai quali sono seguiti altre manifestazioni come “Gemelli in musica” e il concerto di Natale al teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Sebbene tutti giovanissimi, sono già vincitori di numerosi concorsi internazionali e nazionali, svolgendo un’intensa attività cameristica e solistica. Repertorio classico per queste 2 serate nella provincia di Latina con Quartetto d’archi K421 in Re min di W. A. Mozart e Quartetto d’archi op.80 n.6 in Fa min di F. Mendelssohn.

Inoltre, nel Castello Baronale a Maenza 11 ottobre ore 18 QUATTRO CHITARRE SUONANO LA GIOIA l’ensemble composto da Federico Attanasio, Alessia Bellettini, Lorenzo Fravolini, Gabriele Santori. Anche questi giovani musicisti affronteranno un repertorio classico: F. CARULLI (Napoli, 1770 – Parigi 1841) con Larghetto op. 120 n.4; G. P. Da PALESTRINA (Palestrina, 1525 – Roma, 1594) con Da così dotta man e Ahi che questi occhi miei; C. MONTEVERDI (Cremona, 1567 – Venezia, 1643) con Si come crescon, Son questi i crespi crini; ANONIMO (Sec. XVI), Villanella; J. S. BACH (Eisenach, Germania, 1685 – Lipsia, 1750) con Gavotte (dalla Suite Inglese n. 3) e Aria BWV 1066; D. SCARLATTI (Napoli, 1685 – Madrid, 1757) con Pastorale e Sonata 104.

Appuntamento per bambini e non solo quello a Ponza nella Ex scuola media il 9 ottobre ore 18: BACKPACK con Leonardo Varriale ed Eugenio De Vito commedia in stile slapstick con numeri di circo, tra cui acrobatica, giocoleria, sfera d’equilibrio e clown. Il pubblico arriva e, mentre prende posto, viene accolto dall’artista di circo, poliedrico e brillante, che nel frattempo si sta preparando meticolosamente per presentare il suo famoso spettacolo. Tutto sembra procedere per il meglio. Ma, come spesso accade in questi casi, il destino è in agguato! Presto verrà catapultato in un mondo di scivoloni, equivoci ed errori.

Un ospite indesiderato e il suo ingombrante bagaglio accenderanno una catena di problemi che daranno vita ad una situazione esplosiva, fatta di cadute, svenimenti, combattimenti improvvisati, disastri e ogni genere di imprevisto. Gli elementi del circo si mescolano con gli oggetti quotidiani: gli attrezzi da giocoleria diventano armi, mentre gli accessori quotidiani si trasformano in arnesi virtuosistici, in una trasformazione continua, mentre i due maldestri protagonisti di questo sgangherato spettacolo “distruggono” implacabilmente la scena, tra le risate del pubblico.

Un progetto pensato per 35 piccoli comuni, comunità al di sotto di 5000 abitanti, un patrimonio storico culturale per la Regione e memoria storica delle nostre tradizioni. Per loro nasce il progetto PICCOLI COMUNI SI RACCONTANO della Regione Lazio realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea, nella sua seconda edizione per la quale si sono sviluppate collaborazioni con importanti istituzioni: Teatro dell’Opera e Conservatorio di Santa Cecilia. Dal 2 ottobre ai primi giorni di novembre l’intero territorio sarà attraversato da concerti, spettacoli, attività per bambini, nuovo circo: un caleidoscopico calendario di eventi che disegnerà un itinerario “fantastico” di riscoperta del piccolo/grande territorio.

I 35 Comuni coinvolti nelle 5 Province: Allumiere, Camerata Nuova, Canepina, Cantalupo, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Castelforte, Castiglione in Teverina, Cerreto Laziale, Città Ducale, Collevecchio, Colonna, Esperia, Farnese, Fontechiari, Forano in Sabina, Maenza, Mazzano Romano, Montopoli, Norma, Oriolo Romano, Piansano, Piglio, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poli, Ponza, Roccagiovine, Roccasecca dei Volsci, Roiate, Sant’Angelo Romano, Torre Cajetani, Vallerano, Ventotene, Vico nel Lazio