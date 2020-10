Nuovi contributi dalla Regione Lazio per la biblioteca e l’archivio storico di Formia

” Una città non è una città senza una biblioteca. Magari pretende di chiamarsi città lo stesso, ma se non ha una biblioteca sa bene di non poter ingannare nessuno.”

(Neil Gaiman)

“La memoria è tesoro e custode di tutte le cose” ( M.T. Cicerone)

Le parole di Gaiman e Cicerone – fanno sapere dall’ufficio stampa del Comune di Formia – per accogliere il contributo di 7000 euro per le biblioteche e i 3900 euro per l’archivio come da determinazione n.G06026 del 20 maggio 2020 della Regione Lazio.

“Ancora finanziamenti ottenuti per la promozione della lettura, con la conseguente condivisione di sapere, e la valorizzazione della memoria attraverso l’Archivio storico. In tal senso, lo spostamento futuro dell’Archivio storico nella Biblioteca Comunale sarà un segnale di forza culturale perché conoscenza e memoria conviveranno fisicamente nello stesso luogo”, asserisce il vice sindaco e assessore alla cultura e ai servizi sociali Carmina Trillino che continuando:

“Formia è città che legge e avere disponibilità economica finanziaria per acquistare lo strumento-mondo libro significa avere una città più forte, più libera e mai vinta”.