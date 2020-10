Nascondeva 2,5 kg di marijuana e oltre un kg di hashish, arrestato

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina al termine di un servizio antidroga hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 25enne del luogo poiché, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di kg 2,5 di marijuana, kg 1,5 di hashish, bilancini e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.