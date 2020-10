Calcio, si ferma la Pro Cisterna 1926: un collaboratore positivo al covid

“La Società Pro Cisterna 1926 comunica che un nostro collaboratore è risultato positivo (asintomatico) al tampone. Per motivi di sicurezza e per le disposizioni impartite dall’ASL competente, quasi tutti i membri della squadra e dello staff, dovranno restare in quarantena preventiva, fino al 18 ottobre.

Di conseguenza, le prossime due gare di campionato non potranno essere disputate, in attesa della decisione della Lega sulla possibilità di rinvio. Sono, ovviamente, già partite tutte le procedure di controllo”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa della società Pro Cisterna 1926.