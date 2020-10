Ospita una donna per lavoro e la costringe a prostituirsi

I fatti a Fondi, dove i carabinieri hanno fatto scattare una denuncia a piede libero per una donna di 35 anni del luogo che deve rispondere dei reati di “sfruttamento della prostituzione, lesioni e minacce”.

La fondana che adesso deve rispondere delle pesanti accuse, secondo le ricostruzioni dei militari avrebbe offerto ospitalità ad una giovane donna proveniente dal nord Italia con la promessa di un lavoro. Una volta in città, però, per la giovane sarebbe iniziato l’incubo, poiché, dietro minacce questa veniva costretta a prostituirsi. La 35enne, dal canto suo procacciava i clienti e si faceva consegnare la metà dell’incasso.

Come se non bastasse, durante la notte scorsa, un litigio ha portato la 35enne ad aggredire la giovane vittima procurandogli lesioni guaribili in 4 giorni.