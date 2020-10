Incidente sull’Appia: ferito minorenne, elitrasportato a Roma

Grave incidente stradale, nel primo pomeriggio di mercoledì, nel territorio di Formia. Si è verificato intorno alle 14 lungo l’Appia, all’altezza dell’incrocio con via Madonna delle Grazie, vedendo finire ricoverato in gravi condizioni a Roma un minorenne del posto.

Secondo quanto risulta, si tratta di un 17enne che viaggiava come passeggero su una motocicletta. Ancora da chiarire formalmente da parte di chi di dovere, l’esatta dinamica alla base del portato al sinistro, che a ha quanto pare ha visto coinvolta per cause al vaglio delle forze dell’ordine anche un’automobile.

Sta di fatto che, una volta scattato l’allarme, il giovane ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, i quali, dopo averne per quanto possibile stabilizzato le condizioni, hanno fatto tappa presso la vicina elisuperficie operante presso l’ex Enaoli. Dove si è calata un’eliambulanza che, portata a termine la staffetta dell’emergenza, è partita alla volta del policlinico Gemelli di Roma. Nello schianto, il minore avrebbe riportato diverse fratture e un importante trauma cranico.

Tra il luogo dell’incidente e l’eliporto, oltre ai sanitari, hanno operato i militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, nonché i volontari della protezione civile in forza al Ver Sud Pontino.