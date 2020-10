Covid, il deputato Zicchieri ricoverato in ospedale

Il deputato pontino della Lega Francesco Zicchieri è stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti dopo essere risultato positivo al Covid-19.

La positività del tampone cui era stato sottoposto gli era stata notificata dall’Asl nel tardo pomeriggio di lunedì, come annunciato via social dallo stesso Zicchieri. Che a riguardo aveva sottolineato: “Sto bene, non ho alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus”.

A margine, l’accesso al pronto soccorso del presidio di Latina, con successivo ricovero. Avrebbe una polmonite, come reso noto dall’agenzia Adnkronos. Il vice capogruppo leghista alla Camera e coordinatore del Lazio era tra i partecipanti dell‘incontro elettorale con Matteo Salvini avvenuto presso il ristorante Il Tordo di Terracina lo scorso 25 settembre, indicato nei giorni scorsi dall’Asl come un possibile cluster.