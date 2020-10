Acampora e Di Cecca in isolamento: avevano incontrato Zicchieri, positivo al Covid

Anche il presidente di Confcommercio Lazio Sud, il formiano Giovanni Acampora, è finito in isolamento domiciliare preventivo per il rischio Covid. Medesimo provvedimento precauzionale, da quanto si apprende, per il direttore dell’associazione, Salvatore Di Cecca, residente a Gaeta. Lo scorso 1 ottobre Acampora e Di Cecca hanno infatti avuto un incontro con il deputato della Lega Francesco Zicchieri, che lunedì è poi risultato positivo al tampone per l’accertamento del contagio da nuovo coronavirus effettuato dall’Asl, venendo in seguito ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.