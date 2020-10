Terracina, altri due studenti del Liceo ‘Da Vinci’ positivi al covid

“Purtroppo nella giornata di ieri, 5 ottobre, abbiamo avuto notizia dalla ASL di altri due casi di studenti risultati positivi al test molecolare. Appartengono alla stessa classe. Come nel primo caso si è proceduto alla comunicazione alle famiglie dei compagni di classe e ai docenti della necessità di tenersi in isolamento fiduciario preventivo. Confermo che al momento nessun docente risulta positivo al virus”.

La notizia arriva direttamente dai vertici del Liceo ‘Leonardo Da Vinci’ di Terracina.

Sempre nella giornata di ieri, come previsto, si è proceduto alla sanificazione delle aule, dei corridoi e dei sevizi che sono stati frequentati dai tre studenti. Pertanto i locali della scuola sono pienamente agibili e sicuri.

Valuteremo nella giornata di domani (oggi, martedì 6 ottobre, n.d.r.) le soluzioni più opportune di didattica integrata che necessariamente comporteranno le lezioni a distanza per le due classi interessate dai casi di positività e con modalità “miste” per le altre classi che hanno i docenti in isolamento fiduciario preventivo.

Rinnovo ancora una volta a tutti l’accorato invito a rispettare sempre e rigorosamente le regole di comportamento che sono indispensabili per tutelare la salute nostra e dei nostri cari”.