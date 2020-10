HC Fondi, dopo la vittoria con Trieste mercoledì infrasettimanale casalingo con Siena

Tour de force per l’HC Banca Popolare di Fondi. Dopo la vittoria di sabato scorso, nella serata di mercoledì i rossoblu andranno di nuovo in scena: in occasione della 6a giornata del campionato Serie A Beretta, infatti, arriva al Palazzetto dello Sport la Ego Handball Siena.

Come per la partita di sabato scorso, l’impianto di via Mola Santa Maria sarà aperto al pubblico: garantendo sempre il massimo distanziamento e indossando i dispositivi di sicurezza, saranno disponibili 200 posti, dando la precedenza ai tesserati.

La formazione toscana, vero top team della Serie A Beretta, ha un progetto importante e quest’anno, ancor di più, punta alla vittoria dello Scudetto. Ad uno dei tecnici più esperti della massima serie italiana, Branko Dumnic è stata affidata una vera e propria corazzata. A difendere i pali bianconeri ci sono Pavani e Leban, due giovani portieri entrambi nel giro delle nazionali giovanili, come del resto i terzini Kasa, Galliano e Guggino e le ali Pasini e Bronzo. Nel mercato estivo, dopo diversi anni all’estero, ha fatto ritorno in Italia dall’Asobal il forte centrale-terzino italo-uruguaiano e nazionale italiano Marrochi, e dal Pressano è arrivato il bomber Nikocevic. A completare la squadra il pivot Bargelli, arrivato dalla Junior Fasano. In stand-by, ma prossimo al rientro dopo un lungo infortunio – forse anche mercoledì -, il pluriscudettato Felipe Gaeta, forte ed esperto terzino destro proveniente dal Bolzano.

La compagine senese fa della difesa e organizzazione generale il suo punto di forza. Una squadra che sta crescendo partita dopo partita e che, sicuramente, sarà una delle contendenti per tutti i titoli in palio nella stagione 2020-2021.

In casa HC Banca Popolare di Fondi, dopo la convincente prestazione e vittoria contro la Pallamano Trieste, si è tornati subito in palestra per preparare al meglio la sfida di mercoledì. Contro la Ego Siena, però, mister Giacinto De Santis dovrà fare i conti con l’infermeria: Zizzo è sicuramente out, mentre sono da valutare le condizioni di Miceli e Arena.

Alla vigilia del match abbiamo raccolto la dichiarazione del portiere rossoblu, Maksym Voliuvach: “Mercoledì ci sarà una partita interessante. Il Siena è un buon avversario, una squadra forte. Ma per noi non è importante, poiché con il gioco, il coraggio e la coesione che abbiamo dimostrato sabato possiamo far bene contro ogni squadra. Siamo pronti per vincere! Una richiesta particolare la vorrei fare al pubblico: venite a sostenerci, perché giocare con il vostro tifo è molto più suggestivo”.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi ed Ego Handball Siena, diretta dai signori Cardone, avrà inizio alle 20.00 e sarà trasmessa anche in streaming sulla piattaforma Eleven Sports.