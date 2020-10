Giornata nazionale delle Chiese aperte: domenica le visite al SS. Salvatore

Per la “XXVI Giornata Nazionale delle Chiese Aperte”, rinviata da maggio ad ottobre a causa dell’emergenza sanitaria è stata scelta per Terracina la chiesa del Santissimo Salvatore.

Per la visita, a cura dell’ArcheoClub di Terracina, è previsto un contributo di 3 euro a persona (esclusi i bambini fino a 10 anni) come forma di autofinanziamento per l’associazione.

I gruppi di visita potranno essere composti al massimo da 20 persone, con prenotazione obbligatoria (tel. 3383485765).

Le modalità di svolgimento esecutive della visita saranno conformi alle vigenti disposizioni di contenimento della diffusione del Covid-19 (distanziamento sociale e interpersonale).