Elezioni a Fondi, la gioia di Maschietto e le parole dello sconfitto Parisella – VIDEO

La gioia e la sincerità del primo cittadino eletto Beniamino Maschietto nel pieno dei festeggiamenti di Forza Italia. Ma anche la voce dei due leader locali del partito di Berlusconi, il senatore Claudio Fazzone e l’europarlamentare Salvatore De Meo.

A margine del risultato anche le parole dell’ex primo cittadino di inizio anni duemila Luigi Parisella, sconfitto al ballottaggio proprio da Maschietto che rilancia: “Maschietto è il sindaco del Salto”, parafrasando il risultato elettorale e le percentuali raccolte proprio nella sua contrada, il Salto di Fondi. E poi una steccata proprio a Fazzone e De Meo, mettendo in evidenza come al centro si sia imposto proprio lo stesso Parisella. Risultato questo che non è bastato per vincere il secondo turno.