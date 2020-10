Covid-19, positivo un dipendente delle Poste di Formia: chiuso l’ufficio per sanificazione

Chiuso l’ufficio postale di Formia per via di una positività riscontrata a un dipendente per un caso di Covid-19.

A dare notizia ufficiale il sindaco di Formia Paola Villa che comunica come in queste ore è stato chiuso l’Ufficio Postale di Formia. Allo stesso tempo dal Comune arriva la rassicurazione per i cittadini, basata sul livello alto di utilizzo degli strumenti di sicurezza personale nel luogo di lavoro.

“In queste ore si sta predisponendo la CHIUSURA dell’ufficio Postale Centrale di Formia in Via Vitruvio. Infatti riscontrata la positività al Covid-19 di un dipendente, la Asl sta predisponendo la sanificazione dei locali e il sopralluogo successivo. Visto lo scrupoloso utilizzo dei dispositivi di protezione sia del personale che dell’ambiente di lavoro, si rassicurano tutti i cittadini che in questi giorni si sono recati presso l’ufficio postale. Sarà nostra premura informare tutti dell’evolversi della situazione”.