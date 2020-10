Cisterna, da giovedì 8 ottobre parte il servizio di trasporto scolastico

“Avrà inizio il prossimo giovedì 8 ottobre il servizio di trasporto scolastico, a mezzo scuolabus, per le scuole dell’infanzia statali e primarie”.

A darne notizia è l’ufficio stampa del Comune di Cisterna di Latina.

“Il servizio sarà reso a favore degli alunni che hanno presentato regolare iscrizione attraverso la piattaforma web entro i termini del 7 ottobre e previo pagamento dello stesso. E’ fondamentale, a tutela della salute pubblica di tutti, il rispetto delle norme sanitarie e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, si rammenta la responsabilità genitoriale su alcune misure di prevenzione generali quali:

la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;

l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto gli studenti in caso di febbre oltre i 37,5° o con sintomatologia (tosse, raffreddore) o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione COVID-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto;

l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica alla salita e per tutto il tempo di permanenza sul mezzo, fatta eccezione per gli alunni della scuola d’Infanzia o gli studenti con disabilità;

l’obbligo di sanificare le mani utilizzando gli appositi detergenti posti all’entrata del mezzo;

la salita degli alunni sul mezzo avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore di un metro, gli stessi dovranno salire in maniera ordinata, uno alla volta e dopo che il passeggero precedente si sia seduto;

la discesa dal mezzo dovrà avvenire in maniera ordinata, uno alla volta, evitando contatti ravvicinati;

all’interno dello scuolabus si potranno occupare i posti non contrassegnati con il divieto di seduta, in modo da garantire il distanziamento di sicurezza del mezzo. I fratelli/sorelle possono occupare posti vicini.

Si confida nella collaborazione di ognuno per consentire il rispetto delle regole. E’ prevista la gestione informatizzata dei pagamenti sul portale “Mensa Scolastica On-Line” del Comune di Cisterna di Latina.

Il tesserino per il trasporto scolastico da quest’anno non verrà rilasciato dall’Ufficio Pubblica Istruzione, ma dovrà essere esibita la ricevuta dell’avvenuto pagamento, alla vigilatrice di turno, entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese.

L’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione per qualsiasi informazione sia utile agli utenti chiamando ai seguenti numeri 06/96834230 o 06/96834234, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Non potranno usufruire del servizio trasporto scolastico gli utenti non in regola con i pagamenti del precedente anno scolastico. Sul portale, accedendo con le proprie credenziali, è possibile verificare il debito e il credito disponibile.

Si ricorda che è preferibile accedere al portale da PC, in caso di utilizzo da cellulare è necessario eliminare le eventuali restrizione (pop-up e cookie)”.