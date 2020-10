Beccato con 700 grammi di cocaina, arrestato 49enne di Aprilia

Il fermo, ad opera dei militari del Norm, è avvenuto nel giorno di lunedì 5 ottobre quando ad Aprilia i Carabinieri hanno beccato il flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente“, un 49enne del luogo.

Nello specifico, l’uomo nel corso di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di “700 grammi di cocaina”, “2 bilancini di precisione” e materiali per il confezionamento. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.