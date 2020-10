Vela classe Nacra17: successo per le Fiamme Gialle di Gaeta con Ruggero Tita

“Si conclude nel migliore dei modi la spedizione austriaca per il campione gialloverde Ruggero Tita che, in coppia con la prodiera Caterina Banti (CC Aniene), riconquista il titolo continentale nella “classe Nacra 17”, grazie ad una rimonta memorabile nell’ultima giornata (parziali: 6-5-1-4), che gli consente di risalire dalla quarta alla prima posizione.

L’equipaggio italiano, reduce dalla netta affermazione nella prestigiosa settimana internazionale di Kiel, si riconferma dunque in uno stato di gran forma soprattutto considerando la grande irregolarità del campo di regata nonché l’agguerritissima concorrenza; instabilità meteorologiche che hanno messo a dura prova sia organizzatori che regatanti, tanto da costringere il comitato ad annullare ben due giornate di gara.

Alle spalle dei neo-campioni d’europa, i francesi Delapierre-Audinet, seguiti dal plurititolato equipaggio italiano formato da Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre), in coppia con Maelle Frascari (CC Aniene).

Il nostro Ruggero Tita ha così espresso le sue emozioni dopo la bellissima vittoria, raggiunta con grande caparbietà: “…siamo contentissimi del risultato. È stata una regata molto sofferta perché disputata fino all’ultimo bordo su un campo davvero difficile da interpretare. Quindi, la soddisfazione per questo titolo europeo (il terzo!!!), è ancora più grande…”.

Classe 49erFx (40 equipaggi)

Rammarico per la gialloverde Carlotta Omari, che in coppia con Matilda Distefano (Triestina Vela) nella classe acrobatica femminile, dopo aver a lungo lottato per un piazzamento d’onore (terze alla vigilia della finale), conclude l’europeo solo in 14^ posizione, penalizzata da un calo delle prestazioni nell’ultimo giorno.

Il titolo europeo femminile va alle tedesche Lutz-Beucke seguite dalle norvegesi Næss-Rønningen e dalle svedesi Gross-Klinga.

Link risultati:

Nacra 17: https://nacra17.org/events/2020-european-championship/#results

49erFX: https://49er.org/event/2020-european-championship/#49erfxresults