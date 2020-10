NOTIZIA FLASH – In un primo momento in base ai dati relativi i seggi centrali, Parisella sembrava essere in vantaggio ma poi la situazione si è ribaltata. Beniamino Maschietto eletto sindaco di Fondi con percentuali superiori al 54%. Forza Italia mantiene Fondi e Maschietto si allinea alla maggioranza in consiglio già eletta al primo turno. Festa al point elettorale in attesa del dato definitivo. Ma l’elezione ormai è cosa certa