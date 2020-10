Nella giornata di oggi i carabinieri a bordo della motovedetta d’altura, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di pesca illegale, rinvenivano nello specchio acqueo antistante il porto militare a Gaeta, a circa cinquanta metri dalla costa, una rete da pesca del tipo “palamita” della lunghezza di metri 200, totalmente sommersa, non segnalata come da normativa vigente. La stessa veniva sottoposta a sequestro.