Nuovi orari di chiusura per i locali, l’ordinanza

Nuova ordinanza dal Comune di Latina per la chiusura degli esercizi pubblici. Un provvedimento che si allinea con l’ordinanza regionale e che si rende necessario per il contenimento del Covid-19. A tal fine, di disciplinare l’orario di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali del settore alimentare e delle sale gioco è stata disposta la chiusura delle attività medesime alle ore 00,45 dal lunedì al giovedì e dal venerdi alla domenica

alle ore 01.30. Il provvedimento entra in vigore dalla mezzanotte di oggi (5 ottobre 2020)

ord_00249_05-10-2020