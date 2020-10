L’HC Fondi vince e convince: battuto il Trieste 24-21

Una bella partita la prima giocata in casa con il pubblico per i rossoblù di mister De Santis che militano nella massima serie di pallamano maschile.

Una bella partita vinta con la testa e come squadra, giocando punto a punto con un avversario sicuramente ostico e probabilmente più pronto dei fondani che, fino al match di sabato, avevano raccolto zero punti nelle prima gare in serie A.

Eppure i tanti errori da ambo le parti nella prima parte di gara seppur non hanno permesso al Trieste di “scappare”, avevano portato gli ospiti a chiudere la prima frazione di gioco sul +2 (11-13).

Ma la ripresa ha permesso ai rossoblù di capitan D’Ettorre di mettere una marcia in più. Sarà stato il pubblico – seppur esiguo per via delle ristrettezze Covid – o semplicemente perché la squadra, per gran parte nuova, ha iniziato a girare nel modo giusto, fatto sta che il risultato finale dà soddisfazione: 24-21 al Trieste che nelle prime quattro gare non aveva mai perso totalizzando 2 vittorie e 2 pareggi.

Da segnalare sicuramente la prova maiuscola del portierone dell’HC Banca Popolare Fondi Voliuvach, autore davvero di tanti miracoli, come i tre consecutivi a 10’’ dalla fine. E poi le tante reti di D’Benedetto (7), ma anche quelle di Arena (5) e Zanghirati (4).

Poco riposo per i rossoblù, mercoledì sera di nuovo in campo alle 20, sempre sul parquet casalingo contro il Siena.