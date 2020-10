Covid-19, il bollettino Asl è drammatico: 73 casi in 19 comuni

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 73 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna di Latina (8), di Cori (1), di Fondi (1), di Formia (2), di Itri (4), di Latina (25), di Minturno(1), di Monte S. Biagio (1), di Pontinia (1), di Priverno (2), di Roccagorga (1), di Sabaudia(4),di San Felice Circeo (4), di Sermoneta (1), di Sezze (2), di Sonnino (2), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (6). Non si registrano nuovi decessi.

A seguito del crescente numero di casi positivi rilevati , si raccomanda vivamente a tutta la popolazione, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Si comunica che lunedì 5 Ottobre l’accesso al “drive in” di Latina non sarà regolato dalla

prenotazione per riprogrammazione dell’applicativo. Dalla giornata di martedì 6 Ottobre l’accesso tornerà ad essere regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata nel giorno precedente (lunedì). A tutti i cittadini che si troveranno in coda lunedì 5 ottobre, si suggerisce di prenotare per il giorno successivo al fine di avere la certezza di effettuare il tampone in un tempo ragionevole.

Dalla giornata di martedì 6 Ottobre non sarà garantito il tampone alle persone prive di

prenotazione, ad eccezione dei seguenti cittadini che potranno presentarsi senza prenotazione:

– Cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i

quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di

pagamento;

– Cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare

la prenotazione.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati

tramite registrazione online utilizzando QR code di seguito riportato, seguendo la procedura di

prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link:

https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf

Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a

fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani e la Direzione Generale dell’Azienda

ASL.