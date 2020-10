Promontorio del Circeo, ente Parco e Comune al lavoro sui sentieri

Il Comune di San Felice Circeo e il Parco Nazionale del Circeo si sono incontrati per concordare una graduale riapertura dei sentieri del promontorio e un protocollo di intesa per la gestione e fruizione degli stessi in sicurezza

L’obiettivo è garantire un continuo, efficace ed efficiente stato di manutenzione della rete sentieristica esistente sia per i percorsi turistici che per escursionisti esperti.

“Il rapporto sinergico tra i due Enti – hanno spiegato Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice, e Paolo Cassola, direttore del Parco Nazionale del Circeo – servirà a migliorare la fruizione della sentieristica per razionalizzare l’accesso al promontorio, riqualificarlo e metterlo ancora di più in sicurezza. Non escludiamo la collaborazione con autorevoli associazioni come il Cai o l’associazione nazionale delle guide ambientali. In questo modo, contiamo di ridurre le problematiche emerse durante l’estate e rendere il promontorio fruibile tutto l’anno.”

Per la prossima settimana è stato programmato un sopralluogo tecnico di Comune, Ente Parco e Carabinieri Forestali sul promontorio, per verificare l’attuale stato dei camminamenti e anche al fine di programmare la progressiva riapertura dei sentieri chiusi”.