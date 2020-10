‘Ottobre rosa’, anche il Comune di Spigno aderisce alla campagna di prevenzione

Come ogni anno, l’amministrazione comunale di Spigno Saturnia, raccoglie l’appello della LILT – Lega Italiana Lotta ai Tumori, e alla Campagna Mondiale “Nastro Rosa”, volta alla sensibilizzazione delle donne per la prevenzione del tumore al seno.

“Siamo convinti – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Culturali e Scolastiche Rosaria Fresta – che questa importante iniziativa di sensibilizzazione, sia il giusto mezzo per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione. Come consuetudine, illumineremo di rosa, colore simbolo della campagna, l’orologio della Casa Comunale, simbolo di tutta la comunità spignese. E per sottolineare ancora di più l’importanza dell’iniziativa, stiamo predisponendo l’illuminazione dei ruderi del Castello sito a Spigno Saturnia Superiore. Un’ulteriore azione necessaria a condividere con le donne l’importanza della prevenzione.

Oltre a queste azioni simboliche, compatibilmente con le procedure volte a contrastare la diffusione epidemiologica del covid19, come già organizzato nei mesi scorsi, grazie al supporto di associazioni locali, abbiamo programmato nel breve periodo delle giornate di prevenzione con visite ed ecografie al seno e alla tiroide gratuite.

Crediamo fortemente – conclude Rosaria Fresta – alla sensibilizzazione delle donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce, per questo accoglieremo sempre positivamente queste iniziative e favorendo ogni azione utile alla prevenzione”.