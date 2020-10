Concessione delle palestre degli istituti scolastici superiori: il bando

“La Provincia di Latina ha appena pubblicato il bando per la concessione in uso delle palestre all’interno degli istituti superiori per l’anno scolastico 2020/2021. Ciò rappresenta il mantenimento degli impegni assunti lo scorso giugno, cioè all’indomani della fine delle misure più restrittive vissute nei giorni del lockdown, quando già vi era piena consapevolezza che l’allerta sanitaria non era alle spalle ma che occorreva ripartire da attività estremamente positive, soprattutto per i giovani, tra cui l’attività sportiva”. A parlare è il consigliere provinciale Domenico Vulcano, presidente della commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina. Lo sport, insomma, anche se in sicurezza e osservando tutte le misure per la prevenzione dai rischi di contagio, deve riprendere”.

Il bando è stato pubblicato venerdì mattina, ed è scaricabile sul sito internet istituzionale della Provincia di Latina, comprensivo di modulistica per presentare entro il 19 ottobre la propria candidatura per la concessione in uso di una palestra. “Rappresenta non solo la possibilità per molte associazioni sportive di offrire spazi aggregativi e occasioni di socialità in sicurezza, ma anche di dare delle regole per la concessione di spazi e strutture in piena trasparenza”, sottolinea Vulcano. “Di ciò siamo molto soddisfatti, anche perché vediamo premiata la valorizzazione di tutti gli sport, anche i cosiddetti sport minori. È ovvio che le misure di contenimento del contagio da covid-19, specialmente in questa fase in cui i numeri preoccupano di nuovo, comportano nuove modalità di accesso nelle strutture sportive, orari diversi rispetto agli anni passati, nonché il rispetto delle più giuste misure di sicurezza. Ma anche in questo caso, si tratta di mostrare coesione, spirito di squadra e responsabilità, qualità che si apprendono a scuola così come all’interno di un’associazione sportiva”.