Due giorni di seminario informativo per i Vigili del Fuoco

Si è conclusa oggi, la due giorni del seminario informativo, per alcuni autisti del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina, relativamente a due nuovi mezzi assegnati, una APS (Auto Pompa Serbatoio), del tipo bi-modale ed una nuova ABP (Auto Botte Pompa).

Il primo, è un mezzo concepito per intervenire anche in ambienti confinati, con la particolarità di potersi addentrare in gallerie ferroviarie, oltre che stradali, in virtù delle speciali caratteristiche tecniche di cui è dotato.

Tra queste è prevista la cabina di guida del tipo pressurizzato, che permette di introdursi in gallerie sature di fumo, oltre ad avere la possibilità di percorrere i binari ferroviari. Da qui discende la denominazione di bi-modale, grazie all’utilizzo di un apposito carrello con ruote ferrate adatte a questo scopo. La dotazione di caricamento prevede un serbatoio di acqua con capienza di circa 2.500 l, oltre alle attrezzature standard di una APS, garantendo così un ampia possibilità per soddisfare le diverse esigenze di soccorso.

Il secondo è un automezzo di supporto adibito al solo trasporto di un quantitativo di acqua maggiore rispetto ad altri, con serbatoio di capienza pari a circa 7.400 l di acqua. Per quanto concerne le attrezzature, queste sono limitate e finalizzate alle estinzioni di incendi.

L’opera di formazione è stata espletata da esperti istruttori VVF per la guida per mezzi VF. Il Comandante Provinciale Stefano Smaniotto ha voluto salutare personalmente tutto il personale, discente e docente, facendo loro i complimenti per il buon risultato ottenuto.