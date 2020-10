Concorso internazionale “Ideasxwood”: due premi per il designer Pannozzo

Si è tenuta mercoledì 30 settembre presso la Triennale di Milano la premiazione del concorso internazionale “Ideasxwood”: indetto dall’azienda Tabu con il patrocinio di Federlegno e FSC Italia, è un contest dedicato alla conoscenza del legno e rivolto a studenti universitari e ad architetti e designer under 40 provenienti da tutta Europa.

Doppietta di premi per il giovane designer della provincia di Latina Vittorio Pannozzo: fondano, laureato in Design presso l’università La Sapienza di Roma, ha conquistato il terzo posto del podio del concorso nella categoria professionisti, nonché il Premio ‘IQD magazine’, nota rivista di architettura e design. Riconoscimenti di spessore, per un progetto selezionato tra oltre 400 lavori di design.

Il concorso rientra nel programma “Interni Designer’s Week Milano”, una serie di eventi che si svolgeranno nel capoluogo lombardo fino al prossimo 10 ottobre. Alla cerimonia di premiazione erano presenti le personalità più rilevanti del settore. E non certo a caso. Ideasxwood è infatti il contest più importante al mondo nel settore del legno, un nuovo progetto con un forte slancio educativo volto a sostenere la conoscenza del legno e la sua valorizzazione di materia prima nobile, viva e rinnovabile.