Ospedale “Goretti”, aumentano i casi di Covid e il reparto si allarga

Aumentati i posti Covid a Latina.

Dopo la riapertura del reparto domenica scorsa, decisa dall’Asl essendosi presentate in pronto soccorso 11 persone positive al coronavirus in precedenza asintomatiche o comunque in isolamento domiciliare che all’improvviso avevano iniziato ad avere problemi respiratori, ora al secondo piano dell’ospedale “Goretti” è stata tolta la Chirurgia e fatto così spazio ai contagiati dal virus.

La Chirurgia è stata spostata al quinto piano e parte dei posti letto di Medicina sono stati di nuovo trasferiti all’Icot.

Una situazione che ricorda quella dell’inverno scorso, all’inizio della pandemia e in piena emergenza.

Intanto, ma a quanto pare non per reclutare medici e infermieri necessari nell’emergenza coronavirus, bensì per carenza di personale, sul territorio è stata ridotta di nuovo a 12 ore l’attività dei punti di primo intervento, mentre continua l’attesa del concorso bandito mesi fa per infermieri.