Mercato del pesce, stop del Tar alla gara dell’Authority

Sul mercato del pesce a Gaeta è ancora braccio di ferro tra alcuni commercianti e l’Autorità portuale.

Sette imprenditori hanno fatto ricorso contro la loro esclusione dalla gara indetta dall’Authority per il rilascio di una concessione demaniale marittima per l’occupazione e la gestione di 14 stalli necessari alla vendita di prodotti ittici al dettaglio, ciascuno di superficie di 36 metri quadrati di superficie, ubicati all’interno di una struttura in località Porto Salvo, per la durata di 4 anni.

Un provvedimento preso dall’Autorità portuale il 20 dicembre scorso.

Il presidente del Tar di Latina, Antonio Vinciguerra, ancor prima di ascoltare le parti in aula, con un decreto ha ora bloccato, seppure soltanto relativamente alla posizione di tre ricorrenti, il provvedimento impugnato.

Il prossimo 21 ottobre il Tar deciderà se confermare la sospensione dell’atto contestato dai venditori di prodotti ittici.