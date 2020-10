Fondi, confronto in vista del ballottaggio: Maschietto verso il forfait

A meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, l’atteso confronto pubblico tra i duellanti non ci sarà: mentre Luigi Parisella ha confermato la propria presenza, Beniamino Maschietto, che fino a prima aveva garantito di esserci, va verso il forfait. Ma, in caso di effettiva rinuncia, l’appuntamento si terrà ugualmente, pur con modalità per forza di cose differenti.

Il faccia a faccia in vista del ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Fondi era – ed è – previsto per giovedì sera, promosso dall’associazione di cultura politica Obiettivo Comune con la collaborazione di h24notizie.com, Radio Civita InBlu e Radio Antenna Musica in qualità di media partner. Un appuntamento visibile in streaming sui canali social delle realtà organizzatrici, oltre che ascoltabile in diretta radio, come in occasione del confronto che ha avuto luogo nelle scorse settimane (QUI IL VIDEO), quando a correre per la fascia tricolore erano ancora in sei. Si spera in una sorta di colpo di scena, con l’aspirante sindaco Maschietto a prendere parte attivamente. Tuttavia, è bene ribadirlo, la sua possibile mancata presenza – in realtà quasi certa, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto – non farà saltare l’evento. A dispetto del vociare incontrollato di queste ore, nessun annullamento. Piuttosto, sempre nell’eventualità di un mancato ripensamento dell’interessato, si potrebbe parlare di un illustre assente.

A ribadire che l’appuntamento si farà, anche Obiettivo Comune: “Da ieri sera ci troviamo a far fronte a notizie infondate di un presunto annullamento del ‘Confronto – Faccia a Faccia’ tra i candidati sindaco al ballottaggio programmato per questa sera”, ha scritto oggi l’associazione. “Nel tardo pomeriggio di ieri uno dei due candidati ci ha espresso la possibilità di non partecipare. Visto ciò che prevede il regolamento, a tutela di entrambi gli sfidanti, il confronto non può essere annullato. Pertanto, anche alla luce delle tante voci girate in queste ore, la nostra associazione garantisce che l’evento si svolgerà regolarmente. Ovviamente, in un clima di estremo confronto, di arricchimento comunitario e di spirito di crescita cittadina, ci auguriamo che entrambi gli sfidanti prendano parte all’evento previsto per le 19.30 in piazza Municipio“.