Controlli estivi sulla marina di Latina, il punto in commissione Trasporti

Oggi in commissione Trasporti si è parlato dei controlli effettuati dalla polizia locale sul territorio della marina di Latina, nel corso dell’estate 2020. Un punto all’ordine del giorno richiesto dalla consigliera con mandato del sindaco, Maria Grazia Ciolfi, che nasce da un duplice motivo: dare risposta alle segnalazioni dei cittadini e dalla consapevolezza che il Corpo, pur lavorando in carenza di organico, ha impiegato ogni giorno tre unità che oltre sul litorale erano impegnate anche su territori limitrofi, svolgendo sulla marina un lavoro enorme, ancor più gravoso quest’anno per le ripercussioni dell’emergenza covid.

L’assessora Paola Briganti ha confermato che nelle intenzioni dell’amministrazione c’è quella di aumentare l’organico della polizia locale, che è già in programma e che spera si riesca a farlo entro la fine della consiliatura.

Dalla relazione della polizia locale in commissione, è emerso che i controlli sono stati numerosi e che sono state tante le sanzioni elevate: divieti di sosta (841); poi c’è stato il rilievo con sanzione di diversi preposizionamenti delle attrezzature da spiaggia sul litorale da parte dei noleggiatori; il controllo degli ambulanti (quest’anno non sono state date concessioni per via della normativa anticovid); un’opera importante di sgombero di alcuni camper posteggiati abusivamente, nei pressi del Canale del Moscarello e del Ponte di Passo Genovese; sono stati evasi 37 esposti dei cittadini.

Nessuna criticità rilevata sugli stabilimenti balneari, che si sono attenuti agli ampliamenti stabiliti dall’ufficio demanio e sono risultati tutti in regola anche nel controllo delle serate di intrattenimento organizzate.

“Un forte ringraziamento va alla polizia locale per il suo operato nel corso della stagione balneare, molto impegnativa soprattutto quest’anno e, da quanto emerso in commissione, per arrivare ad una azione di controllo e sicurezza efficaci è necessario far fronte alla importante carenza di organico della polizia locale, come pure degli altri servizi dell’amministrazione ed auspico che, come preannunciato dall’assessora Briganti, si riesca a procedere in tal senso con l’espletamento di concorsi per le assunzioni, perché un’amministrazione efficiente ha necessità di una squadra operativa adeguata oltre che di dirigenti capaci” – hanno commentato Ciolfi e Gianni Rinaldi, presidente della commissione Trasporti.

Sempre per quel che riguarda la stagione balneare appena trascorsa, nella giornata di domani – 2 ottobre – ci sarà la premiazione della prima edizione del Premio lido green di Latina. “Sono molto soddisfatta – aggiunge Ciolfi – che la mia idea sia stata accolta con entusiasmo da Abc e dagli stabilimenti balneari, dai quali ho visto grande partecipazione. Siamo riusciti ad ottenere un grande risultato, soprattutto a livello di formazione per le buone pratiche. I vincitori saranno tre e la cerimonia si terrà alle 11 nel Piazzale dei Navigatori a Foce Verde. L’evento è inserito nel contesto della manifestazione Puliamo il Mondo* organizzata dal Comune di Latina. Tra i premi, anche un buono da spendere presso un vivaio di Latina, per abbellire e rendere ancora più green il proprio stabilimento”.