Monumento naturale Monte d’Argento: Regione, ok in commissione per proposta istituzione

“Ringrazio la commissione consiliare Ambiente per l’approvazione della proposta di istituzione del monumento naturale Monte D’Argento, nel territorio di Minturno in provincia di Latina. Un provvedimento che è parte di un progetto generale di riqualificazione e valorizzazione del territorio e che comporta una serie di risvolti positivi, tra cui il turismo, che non possono che contribuire al miglioramento del quadro economico complessivo, a maggior ragione in un momento delicato e complesso come quello attuale post lockdown“. Lo dichiara in una nota l’assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.

“L’area del Monte d’Argento è parte del Comune di Minturno, per una superficie di 5,5 ettari, ed è situata nel territorio che fa parte della costa a sud della provincia di Latina prospiciente il Golfo di Gaeta, a confine con la Campania, caratterizzata da diversificati elementi di rilevante interesse naturalistico, scientifico e storico-archeologico. Da un lato, abbiamo un contesto naturalistico in cui spicca la tipica vegetazione della ‘macchia mediterranea’, dall’altra il sito storico-archeologico di Castrum Argenti per il quale i relativi scavi hanno portato alla luce – nell’area di crinale del Monte d’Argento – importanti testimonianze di epoca medievale, ma anche segni di una presenza antropica risalente all’epoca preromana”, conclude l’assessore regionale. “L’area è inoltre segnalata e sottoposta a tutela nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, perché interessata da beni paesaggistici e individuata come ‘bene d’insieme’. Ringrazio il presidente Novelli e i consiglieri regionali per la grande sensibilità mostrata. Ora la proposta andrà in discussione in consiglio regionale”.