Incidente tra furgone e scooter: un ferito in codice rosso

Non solo quello lungo l’Appia, che ha visto ferito un giovane. Secondo grave incidente stradale in poche ore, nel nord della provincia di Latina: si è verificato mercoledì mattina nel capoluogo, lungo via Epitaffio, nei pressi dell’incrocio di Unieuro, vedendo coinvolti per cause in corso di accertamento un furgone e un maxi-scooter.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che dopo i primi soccorsi è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria Goretti. I rilievi del caso inerenti la dinamica dell’accaduto sono stati affidati alla Polizia locale: secondo le prime ricostruzioni il due ruote, un Peugeot Geopolis, avrebbe urtato il furgone mentre questo era in fase di manovra.