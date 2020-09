Covid-19 in provincia, il prefetto Falco domani relaziona sui dati

C’è preoccupazione in provincia. L’emergenza Covid, infatti, da dopo l’estate e in particolar modo nelle ultime settimane, ha avuto un’accelerata che non fa stare tranquilli.

Per ora, al di là delle raccomandazioni da parte dell’Asl e delle ordinanze sull’utilizzo della mascherina anche all’aperto, non ci sono provvedimenti molto stringenti. Intanto hanno riaperto i battenti le scuole e alcuni territori, in particolar modo quello di Aprilia, teme restrizioni per i tanti casi.

Qualche giorno prima, non era andato molto meglio al Golfo di Gaeta con il cluster di Formia e, visti i dati di positività che coinvolgono, seppur con singoli casi, ogni giorno tanti comuni in tutta la provincia, nessun territorio può stare tranquillo, tant’è che nelle scorse ore ha fatto il giro del web la notizia della riapertura di un reparto Covid al Goretti di Latina.

Domani, intanto, alle 18, il Prefetto di Latina Maurizio Falco, terrà una conferenza stampa proprio dalla Prefettura, presso la sala Cambellotti, in cui relazionerà del monitoraggio dei dati relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.