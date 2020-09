Dalla presidente della Provincia il saluto al Colonello Gabriele Vitagliano

“Il Colonello Gabriele Vitagliano è stato per la nostra provincia un punto di riferimento importante in questi ultimi tre anni che lo hanno visto alla guida del Comando dei carabinieri. Voglio esprimere a nome dell’intera comunità pontina e a titolo personale apprezzamento e ringraziarlo per il lavoro svolto, per essere stato sempre presente sia per i cittadini che per tutte le istituzioni del territorio. Ha ricoperto il suo incarico con grande rigore e professionalità nel suo impegno per garantire la sicurezza e la legalità riuscendo ad avere anche un atteggiamento di profonda umanità che gli ha fatto guadagnare la stima dei cittadini.

Al Colonnello Vitagliano formulo quindi i miei migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e porgo il mio benvenuto al Colonnello Lorenzio D’Aloia, neo comandante provinciale dell’Arma al quale auguro di poter svolgere nella nostra provincia un proficuo e soddisfacente lavoro al servizio di questa comunità”.

Questo il saluto del presidente della Provincia Carlo Medici al Comandante Vitagliano e il benvenuto al colonnello D’Aloia.